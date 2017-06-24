Хиллари Клинтон заявила, что Республиканская партия станет «партией смерти», если примет законопроект здравоохранения

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По данным Центра американского прогресса, которые демократ представила в Твиттере, в 2026 году законопроект Сената может привести к 18-27 тысячам дополнительных смертей, если у этих людей не будет страховки. «Забудьте о приоритете на получение медицинской помощи. Если республиканцы передадут этот законопроект, они будут партией смерти», - написала бывший кандидат в президенты от Демократической партии.
Ранее в пятницу бывший президент Барак Обама (Barack Obama) также раскритиковал законопроект. Некоторые республиканцы отметили, что проект закона лучше Закона о доступном медицинском обслуживании. По их словам Obamacare является широкомасштабным государственным подходом к здравоохранению, который не дает преимуществ, обещанных пациентам.
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