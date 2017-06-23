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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧастая сексуальная активность может увеличить активность мозга у пожилых людей
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Частая сексуальная активность может увеличить активность мозга у пожилых людей


Частая сексуальная активность может увеличить активность мозга у пожилых людей
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что частая сексуальная активность связана с улучшением функций мозга у пожилых людей.

Специалисты Университета Ковентри и Оксфордского университета обнаружили, что люди, которые чаще занимались сексом, набрали больше баллов по тестам, которые измеряли их память, беглость речи и способность визуально воспринимать объекты и пространство. Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences». В эксперименте приняли участие 73 человека в возрасте от 50 до 83 лет.

Участники заполнили вопросник о том, как часто в среднем за последние 12 месяцев они занимались сексом. Также они отвечали на вопросы об их общем здоровье и образе жизни. Затем 28 мужчин и 45 женщин прошли стандартизованный тест, который обычно используется для измерения различных моделей мозговых функций у пожилых людей с упором на внимание, память, беглость речи, язык и визуально-пространственные способности. Результаты показали, что частота сексуальной активности не связана с вниманием, памятью или языком.
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