Аэробные упражнения улучшают познавательные способности при депрессии

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Специалисты Психиатрической службы Золотурна в Швейцарии обнаружили, что тренировки по три раза в неделю в течение 6 недель значительно улучшили оперативную память пациентов. Они заявили, что регулярные аэробные упражнения в качестве дополнения к мультимодальной антидепрессивной терапии «могут способствовать улучшению когнитивных навыков пациентов с клинической депрессией».
Хотя упражнения не повлияли на степень тяжести симптомов, по мнению ученых, это может быть связано с эффектами терапии. Результаты были представлены на 13-м Всемирном конгрессе биологической психиатрии. «Мы считаем, что важно иметь в запасе альтернативные методы лечения, которые помогут улучшить когнитивные навыки, и я думаю, что физические нагрузки можно к ним причислить», - отметили ученые.
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