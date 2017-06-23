В Калифорнии полицейский, пытавшийся застрелить собаку, убил подростка

Фото: AmericaRU.com
Кака заявили стражи порядка, пуля срикошетила и попала в парня, когда полицейский выстрелил в агрессивную собаку. Позже жертву идентифицировали, как 17-летнего Армандо Гарсия-Муро (Armando Garcia-Muro), который ходит в старшую школу, передает Los Angeles Times и BuzzFeed.
Полицейские отреагировали на сообщение о громкой музыке в жилом комплексе Палмдейл в 4 часа утра. Когда они подошли к зданию, то на одного из них набросился 30-ти килограммовый питбуль и укусил за колено. Гарсия-Муро забрал собаку и отвел ее в сторону. Пока полицейские ждали сотрудников скорой помощи, животное освободилось и снова набросилось на стража порядка. Тогда его напарник выстрелил с расстояния 3 метров, но пуля рикошетом попала в подростка, который позже скончался в местной больнице.
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