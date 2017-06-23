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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПриложения для девочек 9 лет советуют им пластическую хирургию, чтобы не быть уродливыми
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Приложения для девочек 9 лет советуют им пластическую хирургию, чтобы «не быть уродливыми»


Приложения для девочек 9 лет советуют им пластическую хирургию, чтобы не быть уродливыми
Фото: AmericaRU.com
Игровое приложение для девочек среднего возраста внушает детям мысли, что пластические операции им нужны, поскольку «помогут не быть уродливыми». Специалисты Манчестера, которые проводили исследование онлайн-игр, были шокированы результатами своего анализа, выявив такой посыл для детей.

Такие приложения, как Plastic Surgery Princess, Little Skin Doctor и Pimp My Face, профессор социальной антропологии Джинет Эдвардс (Jeanette Edwards) из университета Манчестера называет вредными, поскольку девочкам в девять лет уже внушают, что им нужны пластические операции. «Приложения предназначены для развлечения, но по факту они создают эпидемию проблем психического здоровья у подростков», - отмечает она.

«Существует ежедневная бомбардировка рекламой и социальными сетями с сообщениями нереалистического и дискриминационного характера о том, как девочки и женщин должны выглядеть», - подчеркнула профессор.
Описания игр показывают, как много внимания уделяется «красоте», когда даже веснушки описываются как «проблема с кожей». Кроме того, в играх предлагается сделать героиням «пластическую операцию мечты», превратив ее из уродины в принцессу.

Американские психологи говорят, что все большее число молодых людей страдают от беспокойства, депрессии и низкой самооценки в результате общей культуры обмана из-за пластической хирургии и ретуши фото знаменитостей. Эксперты призывают запретить приложения, которые еще больше внушают детям неуверенность в себе и нелюбовь к своему облику.
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