Укусы клещей могут вызвать редкую аллергию на мясо

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Зачастую пищевая аллергия выражается очень быстро, в течение нескольких минут, и симптомы включают отек горла и затрудненное дыхание. Аллергия на мясо, вызываемая укусом клещей «одинокой звезды», отличается.
По словам доктора Скотта Каммингса (Scott Commins), адъюнкт-профессора медицины в отделении ревматологии, аллергии и иммунологии Исследовательского центра Терстон в университете Северной Каролины, у пострадавших от укуса клеща чаще наблюдается сыпь, затем возникает несварение и диарея, также бывает зуд и отек. Некоторые люди нуждаются в срочной медицинской помощи.
Доктор Каммингс отмечает, что тип сахара, называемый альфа-галл, который присутствует в мясе млекопитающих, становится причиной аллергической реакции. Зачастую этот тип аллергии наблюдается на юго-востоке США, особенно в Северной Каролине, Джорджии и Нью-Йорке. Врачи впервые заметили странную реакцию чуть более десяти лет назад, и позднее стало известно, что источником являются клещи «одинокой звезды».
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