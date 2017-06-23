Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:28 am | Чикаго 7:28 am | Сан-Франциско 5:28 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессДесятая планета за пределами Плутона может быть похожа на Землю
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Десятая планета за пределами Плутона может быть похожа на Землю


Десятая планета за пределами Плутона может быть похожа на Землю
Фото: AmericaRU.com
Планета 10? Еще один мир размером с Землю может скрываться у края Солнечной системы.

Ученые из Lunar and Planetary Laboratory университета Аризоны считают, что в поясе Койпера, во внешней части нашей системы, может скрываться невидимая десятая планета размером с Землю или Марс. Этот регион тысячами ледяных астероидов, комет и карликовых планет, но также он может скрывать присутствие еще одной полноценной планеты.

В январе 2016 года группа ученых предсказала существование планеты размером с Нептун, вращающейся вокруг Солнца далеко за пределами Плутона - примерно в 25 раз дальше от Солнца. Эта гипотетическая планета была названа «Планета Девять», и если новые выводы ученых верны, то планета земного типа станет десятой.

Так называемый «объект планетарной массы», описанный учеными из Аризоны, влияет на орбиты группы ледяных космических осколков в поясе Койпера. Орбиты самых отдаленных объектов отклоняются от общего наклона плоскости в среднем на 8 градусов, что свидетельствует о присутствии более массивного объекта, который искажает окружение своим гравитационным полем.

«Наиболее вероятное объяснение наших результатов заключается в том, что есть некая невидимая масса, - говорится в заявлении Кэт Волк (Kat Volk), ведущего автора исследования. «Согласно нашим расчетам, для того, чтобы создать такую деформацию, должно быть нечто столь же массивное, как Марс». И это не «Планета Девять», поскольку вновь определенный объект слишком мал для нее и слишком далек.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115037
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus