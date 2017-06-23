Десятая планета за пределами Плутона может быть похожа на Землю

23 июня 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

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Планета 10? Еще один мир размером с Землю может скрываться у края Солнечной системы.Ученые из Lunar and Planetary Laboratory университета Аризоны считают, что в поясе Койпера, во внешней части нашей системы, может скрываться невидимая десятая планета размером с Землю или Марс. Этот регион тысячами ледяных астероидов, комет и карликовых планет, но также он может скрывать присутствие еще одной полноценной планеты.В январе 2016 года группа ученых предсказала существование планеты размером с Нептун, вращающейся вокруг Солнца далеко за пределами Плутона - примерно в 25 раз дальше от Солнца. Эта гипотетическая планета была названа «Планета Девять», и если новые выводы ученых верны, то планета земного типа станет десятой.Так называемый «объект планетарной массы», описанный учеными из Аризоны, влияет на орбиты группы ледяных космических осколков в поясе Койпера. Орбиты самых отдаленных объектов отклоняются от общего наклона плоскости в среднем на 8 градусов, что свидетельствует о присутствии более массивного объекта, который искажает окружение своим гравитационным полем.«Наиболее вероятное объяснение наших результатов заключается в том, что есть некая невидимая масса, - говорится в заявлении Кэт Волк (Kat Volk), ведущего автора исследования. «Согласно нашим расчетам, для того, чтобы создать такую деформацию, должно быть нечто столь же массивное, как Марс». И это не «Планета Девять», поскольку вновь определенный объект слишком мал для нее и слишком далек.