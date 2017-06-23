Почему одни яйца круглые, а другие – вытянутые?

23 июня 2017 года, 15:10

Фото: AmericaRU.com

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Новый анализ показал, что форма яиц зависит от того, насколько хорошо птица способна летать.Это загадка, которая восходит ко временам Аристотеля, она сбивала с толку биологов и математиков на протяжении веков: почему птичьи яйца бывают разной формы? Одни более круглые, другие вытянуты и имеют заостренный конец. Почему яйца совы почти идеально округлые, а яйца колибри выглядят как маленькие крошечные арбузы? Биологам удалось разгадать этот ребус.Их вывод: форма яйца связана с тем, сколько времени птица проводит в полете. Новое исследование, проведенное эволюционным биологом Мэри Стоддард (Mary Stoddard) и ее коллегами из Принстонского университета, рассмотрело огромное количество данных о форме яйца, чтобы понять, что именно определяет форму. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Группа разработала программу, способную сканировать изображения яиц разных видов и извлечь подробную информацию о размере и форме каждого яйца. С помощью ПО было проанализировано 13 049 снимков, содержащих 49 175 отдельных яиц птиц 1400 различных видов. Оказалось, что птицы, которые летают много, подобно ласточкам, имеют яйца, которые более удлинены или заострены. Птицы, которые летают реже или слабее несут яйца более округлые и симметричные.