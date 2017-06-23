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Главная страница → Раздел: ЭкономикаМошеннику, сделавшему 96 миллионов автоматических звонков, придется заплатить штраф на 120 миллионов долларов
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Мошеннику, сделавшему 96 миллионов автоматических звонков, придется заплатить штраф на 120 миллионов долларов


Мошеннику, сделавшему 96 миллионов автоматических звонков, придется заплатить штраф на 120 миллионов долларов
Фото: AmericaRU.com
Мошенник совершил 96 миллионов звонков с помощью роботов, пытаясь обмануть пожилых людей и нарушить работу медицинской телефонной системы. В результате ему придется заплатить астрономический штраф в размере 120 миллионов долларов.

Федеральная комиссия по связи США заявила, что мошенник по имени Адриан Абрамович (Adrian Abramovich) совершил 96 миллионов звонков в течение трех месяцев, чтобы обмануть людей, заставив их купить путевки на отдых.

Автоматические звонки совершались с местных номеров, и абонентам предлагали «нажать 1», чтобы услышать об эксклюзивных предложениях на отдых от известных гостиничных сетей и туристических компаний, таких как Marriott, Expedia, Hilton и TripAdvisor.

«Потребители, которые нажали эту кнопку, затем были переведены в зарубежные центры обработки вызовов, где операторы реального времени пытались продать пакеты отпуска, - заявляют представители комиссии. – Эти колл-центры не были связаны с известными компаниями, упомянутыми в записанном сообщении».

В действительности, туристические агентства заключили контракт с Абрамовичем на получение звонков и оплачивали его услуги. Однако клиентов перенаправляли в мексиканские колл-центры, предлагающие таймшеры. Жертвы этой схемы, в основном, пожилые люди, потратили несколько сотен или несколько тысяч долларов на «эксклюзивные» пакеты отдыха, а в результате просто отдали деньги обманщикам.
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