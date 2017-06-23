Дом голливудской легенды Одри Хепберн продают за 14 миллионов долларов

23 июня 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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На торги Christie`s выставлен дом, некогда принадлежавший знаменитой актрисе Одри Хепберн (Audrey Hepburn). Стартовая цена имения в Калифорнии общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров – 14 миллионов долларов.Особняк был построен в 1938 году. Дом включает шесть спален и четыре ванных, кроме того, в поместье есть гостевой домик, бассейн, корт для тенниса и другие сопутствующие постройки.Christie`s планирует также продать несколько личных вещей легендарной актрисы: балетные туфли, зажигалку с надписью «Для моей прекрасной леди), подаренной создателями фильма, портреты звезды и оригинальный сценарий «Завтрака у Тиффани», который хранился в ее архиве.