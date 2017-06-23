Американка сделает 8 пластических операций, чтобы быть похожей на Меланию Трамп

23 июня 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Женщина из Техаса должна пройти через восемь процедур пластической хирургии, чтобы выглядеть, как первая леди Мелания Трамп (Melania Trump).Согласно заявлению, опубликованному в понедельник доктором Фрэнклином Роузом, Клаудиа Сьерра (Claudia Sierra) планирует сделать операцию на груди, ревизионную ринопластику, подтяжку живота, липосакцию, подтяжку ягодиц в бразильском стиле, подтяжку век, инъекции ботокса и некоторые другие процедуры в дополнение к пластическим операциям.Доктор Роуз не был удивлен, когда Сьерра обратилась к нему с просьбой превратить ее в Меланию Трамп. Пластический хирург, который базируется в Хьюстоне, ранее выполнял операции для женщин, которые хотели походить на падчерицу первой леди – Иванку Трамп.Сьерра, пережившая рак, хочет быть похожей на жену Трампа, чтобы «чувствовать себя первой леди внутри». Ее первая операция запланирована на вторник. Ее полное превращение покажут в Inside Edition осенью.