Больше десятка калифорнийских городов страдает от жары выше 40 градусов

Фото: AmericaRU.com
Брентвуд, Конкорд, Уолнат-Крик, Питсбург, Плезантон, Ливермор, Морган-Хилл, Гилрой, Сан-Хосе, Сан-Рамон, Дэнвилл, Вакавилль и Сонома отметили рекордные температуры века, отметил Уилл Пи, метеоролог Национальной службы погоды. Самые жаркие места в Калифорнии сегодня – Антиохия и Ливермор, здесь жара поднялась до 41,5 градуса.
В горах к северу от Санта-Розы и в других районах Северного залива температура удерживается на уровне 32-35 градусов Цельсия.
Пока аэропорты штата работают в обычном режиме. На чемпионате США по легкой атлетике в Сакраменто забеги перенесли на ранее утро и поздний вечер, поскольку днем убийственная жара опасна для спортсменом. По всему региону людей призывают оставаться в помещениях или под навесами от солнца и пить больше воды.
Как сообщалось ранее, двое пожилых калифорнийцев скончались от перегрева. Еще три смерти также могут быть связаны с жарой.
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