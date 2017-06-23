Американец, устроивший стрельбу в пиццерии из-за «Pizzagate», получил 4 года тюрьмы

23 июня 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Американец, который расстреливал людей в пиццерии Вашингтона, получил только 4 года лишения свободы, поскольку прокуроры призвали судью смягчить правосудие.Сообщается, что 28-летний Эдгар Мэддисон Уэлч (Edgar Maddison Welch) из Солсбери, штат Северная Каролина, сдался полиции 4 декабря в Вашингтоне. Он вошел в ресторан 4 декабря с полностью заряженной винтовкой AR-15 и револьвером, и начал стрелять. Причиной его действий стал вирусный интернет-слух, получивший название «Pizzagate». Ложные истории пропагандировали теорию заговора, которая связывала тогдашнего кандидата на пост Президента США Хиллари Клинтон с тайной группой людей, якобы занимающихся педофилией. В пиццерии Comet Ping Pong, где Уэлч устроил стрельбу, обедал председатель президентской кампании Клинтон Джон Подеста. В результате никто не пострадал – Уэлч выстрелил в стены, стол и дверь. Когда он убедился, что пиццерии не держат детей взаперти, то сдался властям.Уэлч извинился перед теми, кто находился в ресторане, и жителями столицы страны на прошлой неделе в суде. Уэлч признал себя виновным в марте.Джеймс Алефантис, который владеет Comet Ping Pong, также появился в суде, назвав «физическим террором» расстрел, устроенный Уэлчем.