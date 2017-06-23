Новый закон республиканцев о медстраховании: забрать у бедных, отдать богатым

23 июня 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Меньше денег бедным и больше богатым – такое решение являются ключевой частью нового законопроекта республиканцев о здравоохранении, выдвинутого на рассмотрение в Сенате США.Закон о доступной помощи, который получил название Obamacare, в свое время предоставил медицинскую страховку миллионам американцев, переместив ресурсы от богатых к бедным и передав надзор со стороны штатов в федеральное правительство. Законопроект Сената, представленный в четверг, сильно меняет ситуацию в обратную сторону.Законопроект отстаивает давние республиканские ценности, возвращает штатам былую власть в этом вопросе и отменяет растущие выплаты медстраховок бедным американцам. И если Obamacare повышал налоги для обеспеченных людей, перераспределяя выплаты на оплату страхования многим незащищенным социальным группам, то с принятием нового закона начнется обратный процесс.Проект «Закона о примирении с лучшими услугами» отменит налоги для богатых, сократит федеральное финансирование для малообеспеченных американцев. Самые большие выгоды получат самые богатые американцы, а самые большие потери понесут практически нищие, которые полагаются только на государственную поддержку.Старая версия Medicaid обеспечивала медицинскую страховку 74 миллионам инвалидов и бедных американцев, из них 40% - лети. Новый законопроект о здравоохранении включает в себя глубокие сокращения Medicaid с 22 июня 2017 года.