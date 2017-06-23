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Главная страница → Раздел: ПолитикаНовый закон республиканцев о медстраховании: забрать у бедных, отдать богатым
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Новый закон республиканцев о медстраховании: забрать у бедных, отдать богатым


Новый закон республиканцев о медстраховании: забрать у бедных, отдать богатым
Фото: AmericaRU.com
Меньше денег бедным и больше богатым – такое решение являются ключевой частью нового законопроекта республиканцев о здравоохранении, выдвинутого на рассмотрение в Сенате США.

Закон о доступной помощи, который получил название Obamacare, в свое время предоставил медицинскую страховку миллионам американцев, переместив ресурсы от богатых к бедным и передав надзор со стороны штатов в федеральное правительство. Законопроект Сената, представленный в четверг, сильно меняет ситуацию в обратную сторону.

Законопроект отстаивает давние республиканские ценности, возвращает штатам былую власть в этом вопросе и отменяет растущие выплаты медстраховок бедным американцам. И если Obamacare повышал налоги для обеспеченных людей, перераспределяя выплаты на оплату страхования многим незащищенным социальным группам, то с принятием нового закона начнется обратный процесс.

Проект «Закона о примирении с лучшими услугами» отменит налоги для богатых, сократит федеральное финансирование для малообеспеченных американцев. Самые большие выгоды получат самые богатые американцы, а самые большие потери понесут практически нищие, которые полагаются только на государственную поддержку.

Старая версия Medicaid обеспечивала медицинскую страховку 74 миллионам инвалидов и бедных американцев, из них 40% - лети. Новый законопроект о здравоохранении включает в себя глубокие сокращения Medicaid с 22 июня 2017 года.
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