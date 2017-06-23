Девочка умерла после падения с обрыва в Сан-Франциско

Фото: AmericaRU.com
Как заявил представитель пожарной охраны Сан-Франциско, лейтенант Джонатан Бакстер (Jonathan Baxter), инцидент произошел в четверг после 6 вечера возле Музея почетного легиона в зоне отдыха Национального природного заповедника Голден-Гейт. Спасателям не могли быстро доплыть до девочки, поэтому пришлось добраться до нее с помощью водного мотоцикла. Ситуацию усложняли большие волны. Когда они добрались до нее, она все еще дышала, но умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Ее имя и возраст не были обнародованы. По словам сотрудников правоохранительных органов, девушка потеряла равновесие и упала с обрыва. С подростком был ее друг, который не пострадал.
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