Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:57 am | Чикаго 2:57 am | Сан-Франциско 12:57 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыДевочка умерла после падения с обрыва в Сан-Франциско
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Девочка умерла после падения с обрыва в Сан-Франциско


Девочка умерла после падения с обрыва в Сан-Франциско
Фото: AmericaRU.com
Девочка-подросток умерла после падения с крутого обрыва у берега моря в Сан-Франциско. Сотрудники Службы пожарной охраны заявили, что девушка упала в воду с высоты не менее 15 метров.

Как заявил представитель пожарной охраны Сан-Франциско, лейтенант Джонатан Бакстер (Jonathan Baxter), инцидент произошел в четверг после 6 вечера возле Музея почетного легиона в зоне отдыха Национального природного заповедника Голден-Гейт. Спасателям не могли быстро доплыть до девочки, поэтому пришлось добраться до нее с помощью водного мотоцикла. Ситуацию усложняли большие волны. Когда они добрались до нее, она все еще дышала, но умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ее имя и возраст не были обнародованы. По словам сотрудников правоохранительных органов, девушка потеряла равновесие и упала с обрыва. С подростком был ее друг, который не пострадал.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115021
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus