Девочка умерла после падения с обрыва в Сан-Франциско

23 июня 2017 года, 11:17

Фото: AmericaRU.com

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Девочка-подросток умерла после падения с крутого обрыва у берега моря в Сан-Франциско. Сотрудники Службы пожарной охраны заявили, что девушка упала в воду с высоты не менее 15 метров.Как заявил представитель пожарной охраны Сан-Франциско, лейтенант Джонатан Бакстер (Jonathan Baxter), инцидент произошел в четверг после 6 вечера возле Музея почетного легиона в зоне отдыха Национального природного заповедника Голден-Гейт. Спасателям не могли быстро доплыть до девочки, поэтому пришлось добраться до нее с помощью водного мотоцикла. Ситуацию усложняли большие волны. Когда они добрались до нее, она все еще дышала, но умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.Ее имя и возраст не были обнародованы. По словам сотрудников правоохранительных органов, девушка потеряла равновесие и упала с обрыва. С подростком был ее друг, который не пострадал.