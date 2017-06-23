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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБывший правительственный работник обвиняется в предоставлении сверхсекретной информации Китаю
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Бывший правительственный работник обвиняется в предоставлении сверхсекретной информации Китаю


Бывший правительственный работник обвиняется в предоставлении сверхсекретной информации Китаю
Фото: AmericaRU.com
Министерство юстиции объявило об аресте бывшего сотрудника правительства США, который обвиняется в обмене секретной информацией с китайским правительственным агентом.

В обвинительном заключении говорится, что Кевину Мэллори (Kevin Mallory) было предъявлено обвинение в предоставлении секретной информации для оказания помощи иностранному правительству и даче ложных показаний следователям. Министерство юстиции также отметило, что Мэллори может быть приговорен к пожизненному заключению, если его вина будет признана.

Мэллори служил в армии и был на правительственных должностях в США, в том числе в качестве подрядчика. В судебных документах говорится, что он свободно владеет мандаринским диалектом китайского языка и имел доступ к секретной информации с 2012 года. Мэллори встретился с китайским разведчиком в Шанхае в марте и апреле 2017 года и получил 25 тысяч долларов. Он также рассказал агентам ФБР об устройстве связи, предоставленном ему китайским гражданином.
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