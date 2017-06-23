Северная Корея провела испытания еще одного ракетного двигателя

23 июня 2017 года, 10:26

Фото: AmericaRU.com

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Северная Корея провела еще одно испытание ракетного двигателя для ракеты-носителя нового образца, что может быть частью продолжающихся усилий страны по созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь материковой части США или американских баз в Южной Корее и Японии.Последнее подобное испытание было проведено в марте этого года, когда Северная Корея провела три испытания ракетных двигателей. Кроме того, страна-отшельник увеличила число испытаний баллистических ракет, последнее из которых произошло 8 июня, при повторном нарушении санкций ООН. Также США получают сообщения о том, что Северная Корея возобновила деятельность на подземном ядерном полигоне. В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) призвал Китай, единственный крупный союзник Северной Кореи, «оказать гораздо большее экономическое и дипломатическое давление» на Северную Корею. Хотя Китай исторически неохотно выступает против Северной Кореи, администрация Трампа часто определяла Китай как важнейшего посредника.