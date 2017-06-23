Северная Корея провела испытания еще одного ракетного двигателя

Фото: AmericaRU.com
Последнее подобное испытание было проведено в марте этого года, когда Северная Корея провела три испытания ракетных двигателей. Кроме того, страна-отшельник увеличила число испытаний баллистических ракет, последнее из которых произошло 8 июня, при повторном нарушении санкций ООН. Также США получают сообщения о том, что Северная Корея возобновила деятельность на подземном ядерном полигоне. В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) призвал Китай, единственный крупный союзник Северной Кореи, «оказать гораздо большее экономическое и дипломатическое давление» на Северную Корею. Хотя Китай исторически неохотно выступает против Северной Кореи, администрация Трампа часто определяла Китай как важнейшего посредника.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- У берегов Японии эсминец США столкнулся с грузовым судном →
- В сети появилось видео, как два слона вытаскивают слоненка из бассейна →
- На железнодорожной станции Брюсселя военные застрелили подозреваемого, устроившего взрыв →
- Многие кофейные плантации могут не выжить из-за изменения климата →
- Испанский матадор погиб во время корриды, запутавшись ногами в плаще →
- Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/115017
http://www.americaru.com/news/115017