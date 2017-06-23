Пробиотики помогут избавиться от симптомов депрессии

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Специалисты Университета Куинс в Кингстоне, Канада, обнаружили улучшение симптомов, таких как настроение, ангедония и нарушения сна после терапии пробиотиками в течение 4 недель. При этом результаты поддерживались в течение 8 недель. Выводы представляют особый интерес, поскольку пробиотики не связаны с какими-либо побочными эффектами современных антидепрессантов и могут безопасно приниматься в течение длительного времени.
Результаты доклинических и клинических исследований показывают, что пробиотики улучшают симптомы депрессии. Гипотеза заключается в том, что эффекты опосредуются через ось кишечник-мозг путем уменьшения воспаления и увеличения уровня серотонина. «До 60 процентов пациентов прекращают прием антидепрессантов в течение первых 3 месяцев, и одна из самых распространенных причин - побочные эффекты», - отмечают ученые. Напротив, пробиотики не вызывают тошноты, рвоты, головных болей, суицидальных мыслей, сексуальной дисфункции, и их можно принимать в течение длительного времени.
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