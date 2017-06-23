Какое животное может стать причиной следующей катастрофической пандемии?

Фото: AmericaRU.com
Ученые собрали данные 754 различных видов млекопитающих, представляющих 14 процентов из всех известных. Затем они собрали информацию обо всех вирусах, заражающих млекопитающих: их насчиталось 585. Также были учтены род животных и местоположение. После ученые использовали математическую модель для оценки вероятности попадания вирусов к людям.
Специалисты EcoHealth Alliance обнаружили, что летучие мыши способны переносить наибольшее число вирусов. На втором и третьем месте приматы и грызуны, соответственно. Исследователи также определили, что крупные животные переносят больше вирусов, чем маленькие, а животные, обитающие на обширных территориях, больше, чем те, чей ареал обитания ограничен.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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