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Главная страница → Раздел: ПрогрессКакое животное может стать причиной следующей катастрофической пандемии?
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Какое животное может стать причиной следующей катастрофической пандемии?


Какое животное может стать причиной следующей катастрофической пандемии?
Фото: AmericaRU.com
Подавляющее большинство инфекционных болезней человека связано с животными, но мало что известно о том, какие животные представляют наибольший риск. Новое исследование помогло определить самых опасных по этому критерию.

Ученые собрали данные 754 различных видов млекопитающих, представляющих 14 процентов из всех известных. Затем они собрали информацию обо всех вирусах, заражающих млекопитающих: их насчиталось 585. Также были учтены род животных и местоположение. После ученые использовали математическую модель для оценки вероятности попадания вирусов к людям.

Специалисты EcoHealth Alliance обнаружили, что летучие мыши способны переносить наибольшее число вирусов. На втором и третьем месте приматы и грызуны, соответственно. Исследователи также определили, что крупные животные переносят больше вирусов, чем маленькие, а животные, обитающие на обширных территориях, больше, чем те, чей ареал обитания ограничен.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature».
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