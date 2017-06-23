Джонни Депп пошутил об убийстве Трампа на фестивале Гластонбери

23 июня 2017 года, 09:24

Фото: AmericaRU.com

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Джонни Депп (Johnny Depp) пошутил об убийстве Дональда Трампа (Donald Trump) на фестивале современного исполнительского искусства, который ежегодно проходит неподалеку от британского города Гластонбери.На мероприятии актер вместе с режиссером Джулианом Темплом (Julian Temple) представил фильм 2004 года «Распутник», но стал отвечать на вопросы аудитории из 1500 зрителей на тему американского президента. «Мне кажется, ему нужна помощь, и есть много прекрасных темных мест, куда он может отправиться», - сказал Депп под смех толпы.«Это всего лишь вопрос. Я ни на что не намекаю. Кстати, это появится в прессе. Это будет ужасно», - добавил он. После актер спросил присутствующих, когда в последний раз актер убивал президента, имея в виду смерть Авраама Линкольна (Abraham Lincoln). В 1865 году президента США убил Джон Уилкс Бут (John Wilkes Booth), который был актером. «Я хочу отметить, что я не актер. Я лгу, чтобы жить. Однако прошло немало времени, и, возможно, настало время», - добавил он.