Грудное вскармливание снижает риск сердечного приступа и инсульта у женщин

Фото: AmericaRU.com
В исследовании приняли участие почти 300 тысяч женщин. Специалисты Университета Оксфорда и Китайской академии медицины обнаружили, что женщины, которые кормили детей грудью, имели на 10 процентов меньше шансов развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Несмотря на то, что эксперимент не доказывает причинно-следственной связи, полученные данные свидетельствуют о том, грудное вскармливание может иметь пользу для сердечно-сосудистой системы матерей. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Heart Association». Необходимы дальнейшие эксперименты для проверки гипотезы.
Предыдущие исследования показали, что женщины, которые кормят грудью, имеют краткосрочную пользу, такую как потеря веса и снижение уровня холестерина, снижение кровяного давления и уровня глюкозы.
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