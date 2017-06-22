Грудное вскармливание снижает риск сердечного приступа и инсульта у женщин

22 июня 2017 года, 21:11

Фото: AmericaRU.com

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Грудное вскармливание может быть полезно не только малышу, но и здоровью сердца матери: новое исследование предполагает, что оно снижает риск возникновения болезней сердца и инсульта у женщин.В исследовании приняли участие почти 300 тысяч женщин. Специалисты Университета Оксфорда и Китайской академии медицины обнаружили, что женщины, которые кормили детей грудью, имели на 10 процентов меньше шансов развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Несмотря на то, что эксперимент не доказывает причинно-следственной связи, полученные данные свидетельствуют о том, грудное вскармливание может иметь пользу для сердечно-сосудистой системы матерей. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of the American Heart Association». Необходимы дальнейшие эксперименты для проверки гипотезы.Предыдущие исследования показали, что женщины, которые кормят грудью, имеют краткосрочную пользу, такую как потеря веса и снижение уровня холестерина, снижение кровяного давления и уровня глюкозы.