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Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП


Легализация марихуаны привела к увеличению ДТП
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что узаконивание марихуаны в рекреационных целях привело к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий в трех штатах.

Highway Loss Data Institute обнаружил, что число аварий в штатах Колорадо, Вашингтон и Орегон увеличилось на 2,7 процента по сравнению с количеством ДТП до легализации марихуаны и показателями в других штатах, где наркотик все еще незаконный. В период с января 2012 года по октябрь 2016 года число аварии выросло на 16 процентов в Колорадо, на 6,2 процентов в Вашингтоне и на 4,5 процента в Орегоне.

Колорадо и Вашингтон стали первыми штатами, узаконившими рекреационное использование марихуаны в 2012 году, и открывшими первые магазины розничной торговли в 2014 и 2015 годах, соответственно. В общей сложности восемь штатов - и Вашингтон, округ Колумбия - легализовали марихуану в рекреационных целях. «Мы обеспокоены тем, что увидели», - сказал Мэтт Мур (Matt Moore), старший вице-президент Highway Loss Data Institute.
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