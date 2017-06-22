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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУпотребление рыбы может помочь в лечении артрита
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Употребление рыбы может помочь в лечении артрита


Употребление рыбы может помочь в лечении артрита
Фото: AmericaRU.com
Ревматоидный артрит является хроническим заболеванием, которое затрагивает суставы, соединительную ткань, мышцы, сухожилия и фиброзная ткань. Состоянием, которое чаще всего появляется в возрасте от 20 до 40 лет, страдают более 50 миллионов взрослых.

Наиболее распространенным типом артрита является остеоартрит, который является дегенеративным заболеванием суставов, влияющим на суставной хрящ. Согласно предыдущим исследованиям, было установлено, что регулярный прием добавок рыбьего жира с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот облегчает боль в суставах, связанных с артритом, уменьшая воспаление.

Новое исследование специалистов Женской больницы Бригхэма показало, что люди, страдающие ревматоидным артритом, которые ели рыбу два раза в неделю, испытывали менее сильную боль и отек, чем те, кто редко или никогда не ел рыбу. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Arthritis Care & Research».
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