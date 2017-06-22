Употребление рыбы может помочь в лечении артрита

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Наиболее распространенным типом артрита является остеоартрит, который является дегенеративным заболеванием суставов, влияющим на суставной хрящ. Согласно предыдущим исследованиям, было установлено, что регулярный прием добавок рыбьего жира с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот облегчает боль в суставах, связанных с артритом, уменьшая воспаление.
Новое исследование специалистов Женской больницы Бригхэма показало, что люди, страдающие ревматоидным артритом, которые ели рыбу два раза в неделю, испытывали менее сильную боль и отек, чем те, кто редко или никогда не ел рыбу. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Arthritis Care & Research».
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