Facebook тестирует новый инструмент для защиты фото из профиля

22 июня 2017 года, 19:49

Фото: AmericaRU.com

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Если вы когда-либо беспокоились о том, что ваша фотография в профиле Facebook может быть скачана и использована другими пользователями, то гигант социальных сетей тестирует новую функцию для защиты фото из профиля.В настоящее время функция апробируется в Индии, и от результатов тестирования будет зависеть, получит ли она более широкое распространение. Если вкратце, то некоторые пользователи Facebook теперь видят кнопку, нажатие на которую активирует защиту изображений профиля. При активации инструмента пользователем вокруг его фотографии в аккаунте появится тонкая синяя рамка со значком щита внизу.Как бы то ни было, после этого посетители страницы не смогут скачать фотографию или отправить ее кому-либо личным сообщением. Кроме того, пользователи не смогут отметить кого-то на этой фотографии, а в приложении для Android-устройств нельзя сделать скриншот с защищенным изображением.