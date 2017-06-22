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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗаключенным, которые спасли жизнь тюремщику, уменьшили срок
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Заключенным, которые спасли жизнь тюремщику, уменьшили срок


Заключенным, которые спасли жизнь тюремщику, уменьшили срок
Фото: AmericaRU.com
Шесть американских заключенных получили вознаграждение за спасение жизни тюремному охраннику, который перенес сердечный приступ.

Шериф округа Полк Джонни Моутс (Johnny Moats) сказал, что заключенным штата Джорджии, все из которых были приговорены к лишению свободы за мелкие преступления, сократили срок на 25 процентов. Узники косили траву на общественном кладбище, когда сотрудник исправительного учреждения, который охранял их, упал на землю. Заключенные вместо того, чтобы воспользоваться случаем, взяв пистолет, и убежать, взяли его телефон, позвонили в скорую помощь и начали выполнять сердечно-легочную реанимацию.

«Когда это произошло, на мой взгляд, не было речи о том, кто-то сидит в тюрьме, а кто нет. Речь шла о том, что человек упал, и мы должны ему помочь», - сказал заключенный Грег Уильямс (Greg Williams). «Никто из парней не убежал. Никто из них не сделал ничего, чего не должен был», - сказал сотрудник тюрьмы. Семья тюремщика, чье имя не разглашается, на следующий день после инцидента купила заключенным пиццы и кексов.
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