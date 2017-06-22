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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Пенсильвании питбуль напал на двоих детей, сидящих в минивэне
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В Пенсильвании питбуль напал на двоих детей, сидящих в минивэне


В Пенсильвании питбуль напал на двоих детей, сидящих в минивэне
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников правоохранительных органов два ребенка, сидевшие в автокреслах в микроавтобусе, получили серьезные травмы, когда питбуль сорвался с поводка и напал на них.

Собака весом 30 килограмм напала на 5-летнего мальчика и 2-летнюю девочку, которые находились в транспортном средстве рядом с домом. Их мать смогла оттащить питбуля от детей, только позвав на помощь еще нескольких человек. «Это был тот момент, когда я просто пытался убрать собаку от детей любой ценой. Я ни о чем не думал. Мне казалось, что прошла уже вечность, но на самом деле это были пять секунд. Тогда шел дождь, поэтому, когда я подскользнулся, собака сразу же вырвалась и вернулась к детям, прежде чем ребенок успел встать», - сказал Том Граб (Tom Grab), который помогал спасти малышей.

В конце концов, прибежал владелец собаки и надел поводок на питомца. У мальчика серьезные травмы на лице, у его матери - царапины. Как пострадала девочка, не известно. Состояние детей оценивается как стабильное.
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