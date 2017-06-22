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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКакие симптомы дефицита витамина B12 в организме?
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Какие симптомы дефицита витамина B12 в организме?


Какие симптомы дефицита витамина B12 в организме?
Фото: AmericaRU.com
Витамин B12 имеет важное значение для человеческого организма, участвуя в формирования защитных функций, а также образования молекул ДНК. Витамин B12 также является ключом к здоровью нервов.

Каждый из этих витаминов группы B обладает своей собственной уникальной ролью в организме, но все они помогают клеткам вырабатывать энергию, говорит Хизер Мангьери (Heather Mangieri), из Академии питания и диетологии. Типичный рацион американцев соответствует или превышает рекомендуемому ежедневному количеству витамина B12. Тем не менее, дефицит витамина B12 остается общей проблемой в Соединенных Штатах, потому что на него могут влиять другие факторы, такие как возраст и пищеварение. Пожилые люди, вегетарианцы и беременные женщины особенно подвержены дефициту витамина B12.

Дефицит витамина B12 имеет широкий спектр симптомов. Кто-то с низким содержанием витамина B12 может потерять аппетит, похудеть или почувствовать себя уставшим и слабым. Депрессия, плохая память и проблемы с мышлением также могут быть симптомами дефицита витамина. Другие симптомы дефицита витамина включают ощущение онемения или покалывания в руках и ногах, потерю равновесия, запор, пожелтение кожи, анемия, паранойя и галлюцинации.
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