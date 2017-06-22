Губернатор Нью-Йорка простил мужчину, ликвидировавшего последствия теракта 11 сентября

22 июня 2017 года, 18:00

Фото: AmericaRU.com

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) простил жителя Квинса, который помогал ликвидировать последствия теракта 11 сентября, а в настоящее время попал под депортацию, проводимую в рамках жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа (Donald Trump).Куомо надеется, что этот шаг поможет мужчине остаться в стране, но Иммиграционная и таможенная служба все же может его депортировать. Карлос Кардона (Carlos Cardona) приехал в Соединенные Штаты в 1986 году и женился на американке, с которой воспитывает 19-летнюю дочь. В 1990 году, когда Кардоне был 21 год, он признал себя виновным в продаже небольшого количества кокаина и провел в тюрьме полтора месяца. Хотя с тех пор у него не было проблем с законом, это правонарушение не помешало ему попасть под депортацию.После теракта в 2001 году Кардона четыре месяца работал в строительной компании, нанятой для очистки обломков на месте рухнувших башен Всемирного торгового центра. «Это негативно повлияло на его здоровье. У него проблемы с легкими, желудочно-кишечным трактом и тревожность», - сказала жена Кардоны.