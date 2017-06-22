Принц Гарри утверждает, что никто в королевской семье не хочет занять трон

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В интервью журналу Newsweek, принц Гарри заявил, что Виндзоры делают это не для себя, а во благо народа. Он также открыто рассказал о тех чувствах, которые он пережил в 12-летнем возрасте, когда присутствовал на похоронах своей матери. «Я не думаю, что ребенка следует просить об этом, ни при каких обстоятельствах», - сказал внук королевы Елизаветы II.
32-летний принц вспомнил 1997 год, когда он вместе со своим братом принцем Уильямом, которому тогда было 15 лет, и другими членами королевской семьи присутствовал на похоронах принцессы Дианы, погибшей в автомобильной катастрофе. «Моя мать только что умерла, и мне пришлось пройти долгий путь возле ее гроба, окруженного тысячами людей, наблюдающих за мной», - сказал он.
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