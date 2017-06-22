Оливковое масло extra-virgin предотвращает болезнь Альцгеймера и сохраняет память

22 июня 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что простое средство может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера и сохранить память в зрелом возрасте. Им оказалось оливковое масло первого отжима, маркированное как extra-virgin.Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает, что смертность от болезни Альцгеймера в Америке составила 54,5% в течение 15 лет. Исследование университета Темпл показывает, что оливковое масло первого отжима защищает от потери памяти, сохраняет способность учиться и уменьшает развитие болезни Альцгеймера. Эксперимент на мышах показал, что диета с включением extra-virgin позволила грызунам сохранить больше воспоминаний и способностей к обучению в сравнении с мышами, которые не получали такого оливкового масла.Медики отмечают, что употребление этого масла лучше сохраняет работу нейронных связей в головном мозге. Кроме того, оливковое масло уменьшает воспаление мозга и активирует процесс аутофагии, в результате чего удаляются внутриклеточный мусор и токсины, которые становятся причиной болезни Альцгеймера.Исследование опубликовано в Annals of Clinical and Translational Neurology.