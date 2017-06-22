Столкновение астероида с Землей намного реальнее, чем кажется

22 июня 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Мир должен быть подготовлен к удару астероида. Многие ученые считают, что это не просто возможно – это лишь вопрос времени. Об этом предупреждают астрофизики из Королевского университета в Белфасте, Северная Ирландия.Алан Фитцсиммонс (Alan Fitzsimmons), ведущий автор исследования, отметил, что угроза столкновения с астероидом сегодня недооценена, и планете нужно подготовиться к такому событию. Он выступил с таким заявлением накануне Всемирного дня астероидов, который отмечается 30 июня. Именно в этот день в 1908 году неизвестный объект взорвался в районе Тунгуски в Сибири и опустошил около тысячи квадратных километров леса.Неожиданное падение астероида сегодня может уничтожить крупный город, а крупные космические обломки угрожают жизни на Земле в целом. «Важно знать, что ученые и инженеры добились больших успехов в обнаружении околоземных астероидов и понимании угрозы, которую они представляют. До сих пор было обнаружено более 1800 потенциально опасных объектов, но есть и те, которые еще не найдены. Следующая Тунгуска может застать нас врасплох», - заявил Фицсиммонс.