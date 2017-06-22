Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:15 am | Чикаго 4:15 am | Сан-Франциско 2:15 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессСтолкновение астероида с Землей намного реальнее, чем кажется
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Столкновение астероида с Землей намного реальнее, чем кажется


Столкновение астероида с Землей намного реальнее, чем кажется
Фото: AmericaRU.com
Мир должен быть подготовлен к удару астероида. Многие ученые считают, что это не просто возможно – это лишь вопрос времени. Об этом предупреждают астрофизики из Королевского университета в Белфасте, Северная Ирландия.

Алан Фитцсиммонс (Alan Fitzsimmons), ведущий автор исследования, отметил, что угроза столкновения с астероидом сегодня недооценена, и планете нужно подготовиться к такому событию. Он выступил с таким заявлением накануне Всемирного дня астероидов, который отмечается 30 июня. Именно в этот день в 1908 году неизвестный объект взорвался в районе Тунгуски в Сибири и опустошил около тысячи квадратных километров леса.

Неожиданное падение астероида сегодня может уничтожить крупный город, а крупные космические обломки угрожают жизни на Земле в целом. «Важно знать, что ученые и инженеры добились больших успехов в обнаружении околоземных астероидов и понимании угрозы, которую они представляют. До сих пор было обнаружено более 1800 потенциально опасных объектов, но есть и те, которые еще не найдены. Следующая Тунгуска может застать нас врасплох», - заявил Фицсиммонс.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114989
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus