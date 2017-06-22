В Сан-Хосе сильная жара убила двух американцев

Фото: AmericaRU.com
Как ожидается, четверг, 22 июня, будет самым жарким днем в этом году в большей части региона. В некоторых городах, например, Ливерморе, Конкорде и Санта-Розе, температура в тени превышает 43 градуса Цельсия. Сейчас медики оценивают, связано ли с жарой больше смертей – еще три человека могли скончаться по той же причине.
В некоторых городах Калифорнии, особенно на побережье, открыты центры охлаждения для тех, кто не выдерживает жару. Также принимаются меры по предотвращению смертей среди жителей штата. Кроме того, коммунальные компании контролируют общесистемное напряжение и готовы реагировать на временные отключения, которые возникают, когда десятки тысяч людей включают кондиционеры одновременно.
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