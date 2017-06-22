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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Сан-Хосе сильная жара убила двух американцев
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В Сан-Хосе сильная жара убила двух американцев


В Сан-Хосе сильная жара убила двух американцев
Фото: AmericaRU.com
В Калифорнии появились первые жертвы аномальной жары, которая воцарилась сейчас во всем штате. В Сан-Хосе два человека скончались по причине слишком высокой температуры воздуха – 72-летний Деннис Янг(Dennis Young) и 87-летний Сетсу Джордан (Setsu Jordan). Причина смерти – гипертермия.

Как ожидается, четверг, 22 июня, будет самым жарким днем в этом году в большей части региона. В некоторых городах, например, Ливерморе, Конкорде и Санта-Розе, температура в тени превышает 43 градуса Цельсия. Сейчас медики оценивают, связано ли с жарой больше смертей – еще три человека могли скончаться по той же причине.

В некоторых городах Калифорнии, особенно на побережье, открыты центры охлаждения для тех, кто не выдерживает жару. Также принимаются меры по предотвращению смертей среди жителей штата. Кроме того, коммунальные компании контролируют общесистемное напряжение и готовы реагировать на временные отключения, которые возникают, когда десятки тысяч людей включают кондиционеры одновременно.
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