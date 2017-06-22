У берегов Японии эсминец США столкнулся с грузовым судном

Фото: AmericaRU.com
Торговые суда пытаются добраться до порта Токио на рассвете. В среднем около 400 кораблей ежедневно проходят через воды, наиболее загружен трафик между часом ночи и тремя утра. Также этот район, известный сильными приливами , является местом самого большого числа крушений в японских водах. Столкновение американского корабля с грузовым судном стало объектом масштабного расследования.
Японский совет по безопасности на транспорте расследовал 28 серьезных столкновений в этом регионе между 2008 и 2014 годами, в том числе одно столкновение между японской подводной лодкой и рыболовным судном в 1988 году, в котором погибло 30 человек.
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