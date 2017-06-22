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Первый iPhone появлся, потому что Стив Джобс ненавидел парня, который работал в Microsoft


Первый iPhone появлся, потому что Стив Джобс ненавидел парня, который работал в Microsoft
Фото: AmericaRU.com
Продолжают всплывать интересные подробности, как именно Стив Джобс (Steve Jobs) вел свой бизнес в Apple. Один из создателей iPhone Скотт Форстол (Scott Forstall) рассказал, что смартфон появился потому, что Стив Джобс не поладил с одним из работников Microsoft. Его нелюбовь толкнула к изобретению революционного продукта.

«Стив ненавидел этого парня в Microsoft», - отметил Форстол на мероприятии в Музее компьютерной истории, посвященном 10-летию выхода первого iPhone. Он подчеркнул, что «этим парней» не был Билл Гейтс, давний соперник Джобса. Неназванный сотрудник Microsoft был женат на подруге Лоурен Пауэлл Джобс, жены Стива. Пары часто пересекались в одних кругах, и у Джобса было много причин для ненависти.

«В любое время, когда у него (Джобса – ред.) было какое-то социальное взаимодействие с этим парнем, он возвращался, разозлившись, - рассказал Форстол. Критический момент наступил, когда сотрудник Microsoft заявил Джобсу во время отдыха на выходных, что компании удалось решить вопрос выпуска планшетных ПК.

Когда Джобс вернулся в офис в понедельник, он «выдал целый набор ругательств» и заставил Apple работать над тем, чтобы превзойти Microsoft, разработав собственное сенсорное устройство, которое будет опираться на пальцы, а не на стилус.
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