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Главная страница → Раздел: ЭкономикаHarley-Davidson собирается купить Ducati
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Harley-Davidson собирается купить Ducati


Harley-Davidson собирается купить Ducati
Фото: AmericaRU.com
Похоже, что американский производитель классических мотоциклов Harley-Davidson собирается основать настоящую империю – компания может приобрести фирму по производству скоростных байков Ducati, которая сейчас принадлежит Volkswagen.

По данным Reuters, компании ведут переговоры относительно продажи итальянской спортивной компании, а американский джаггернаут Harley-Davidson рассматривает варианты приобретения. Volkswagen, похоже, собирается таким образом компенсировать потери после недавнего скандала в США, связанного с обманом покупателей относительно выхлопов дизельных моделей.

Покупка Ducati может составить до 1,67 млрд долларов. Результатом может стать чрезвычайно мощная компания, выпуская мотоциклы разных стилей. Отмечается, BMW, Honda и Suzuki не заинтересованы в приобретении Ducati.
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