Harley-Davidson собирается купить Ducati

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По данным Reuters, компании ведут переговоры относительно продажи итальянской спортивной компании, а американский джаггернаут Harley-Davidson рассматривает варианты приобретения. Volkswagen, похоже, собирается таким образом компенсировать потери после недавнего скандала в США, связанного с обманом покупателей относительно выхлопов дизельных моделей.
Покупка Ducati может составить до 1,67 млрд долларов. Результатом может стать чрезвычайно мощная компания, выпуская мотоциклы разных стилей. Отмечается, BMW, Honda и Suzuki не заинтересованы в приобретении Ducati.
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