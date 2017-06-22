Harley-Davidson собирается купить Ducati

22 июня 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Похоже, что американский производитель классических мотоциклов Harley-Davidson собирается основать настоящую империю – компания может приобрести фирму по производству скоростных байков Ducati, которая сейчас принадлежит Volkswagen.По данным Reuters, компании ведут переговоры относительно продажи итальянской спортивной компании, а американский джаггернаут Harley-Davidson рассматривает варианты приобретения. Volkswagen, похоже, собирается таким образом компенсировать потери после недавнего скандала в США, связанного с обманом покупателей относительно выхлопов дизельных моделей.Покупка Ducati может составить до 1,67 млрд долларов. Результатом может стать чрезвычайно мощная компания, выпуская мотоциклы разных стилей. Отмечается, BMW, Honda и Suzuki не заинтересованы в приобретении Ducati.