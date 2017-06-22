Джордж Клуни продал свою компанию по производству текилы за 1 миллиард долларов

Фото: AmericaRU.com
Клуни основал свою фирму по выпуску текилы вместе с друзьями Рэнде Гербером и Майком Мелдманом в 2013 году. Теперь компанией будет управлять гигант Diageo. Отмечается, что 700 миллионов Клуни и совладельцам выплатят сразу, и еще 300 – в течение следующих 10 лет, если будут достигнуты цели продаж.
Сделка делает Клуни одним из самых успешных инвесторов-знаменитостей. Звезды часто вкладывают деньги «на стороне», основывая старт-апы и производственные компании. Например, Кевин Спейси и Леонардо Ди Каприо инвестировали в производителя матрасов Casper, Джастин Бибер – в Spotify.
Один из бывших совладельцев Casamigos Рэнде Гербер - импресарио, который женат на Синди Кроуфорд. Мелдман – магнат недвижимости.
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