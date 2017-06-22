Актер Хэнк Дойчендорф, сыгравший ребенком в «Охотниках за привидениями – 2», покончил с собой

22 июня 2017 года, 11:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114977

Голливудский актер Хэнк Дойчендорф (Hank Deutschendorf), который снялся во второй части «Охотников за привидениями» еще в детском возрасте, покончил с собой в возрасте 29 лет.Как сообщает коронер Сан-Диего, актер свел счеты с жизнью 14 июня. Его тело нашел брат-близнец Уильям, который также снимался в «Охотниках», играя того же мальчика Оскара. Хэнк умер в квартире, которую снимал вместе со своей девушкой.По заявлению коронера, Хэнк Дойчендорф повесился в шкафу. Когда медики приехали по вызову, спасти актера уже было невозможно – он был мертв в течение некоторого времени. Дойчендорф имел длительную историю депрессии, у него было диагностировано «шизоаффективное расстройство».