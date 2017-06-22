Актер Хэнк Дойчендорф, сыгравший ребенком в «Охотниках за привидениями – 2», покончил с собой

Фото: AmericaRU.com
Как сообщает коронер Сан-Диего, актер свел счеты с жизнью 14 июня. Его тело нашел брат-близнец Уильям, который также снимался в «Охотниках», играя того же мальчика Оскара. Хэнк умер в квартире, которую снимал вместе со своей девушкой.
По заявлению коронера, Хэнк Дойчендорф повесился в шкафу. Когда медики приехали по вызову, спасти актера уже было невозможно – он был мертв в течение некоторого времени. Дойчендорф имел длительную историю депрессии, у него было диагностировано «шизоаффективное расстройство».
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
- Рэппер Prodigy скончался на 43-м году жизни →
- Умер актер Роджер Смит, звезда сериала «77 Сансет Стрип» →
- Бонни Каланик, мать генерального директора Uber, умерла во время катания на лодке →
- Умерла актриса и филантроп Дина Меррилл →
- Актер, сыгравший роль Джеймса Бонда, умер на 90-м году жизни →
- Покончил с собой знаменитый рок-музыкант Крис Корнелл, фронтмен Soundgarden и Audioslave →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114977
http://www.americaru.com/news/114977