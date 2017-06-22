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Главная страница → Раздел: НекрологАктер Хэнк Дойчендорф, сыгравший ребенком в Охотниках за привидениями – 2, покончил с собой
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Актер Хэнк Дойчендорф, сыгравший ребенком в «Охотниках за привидениями – 2», покончил с собой


Актер Хэнк Дойчендорф, сыгравший ребенком в Охотниках за привидениями – 2, покончил с собой
Фото: AmericaRU.com
Голливудский актер Хэнк Дойчендорф (Hank Deutschendorf), который снялся во второй части «Охотников за привидениями» еще в детском возрасте, покончил с собой в возрасте 29 лет.

Как сообщает коронер Сан-Диего, актер свел счеты с жизнью 14 июня. Его тело нашел брат-близнец Уильям, который также снимался в «Охотниках», играя того же мальчика Оскара. Хэнк умер в квартире, которую снимал вместе со своей девушкой.

По заявлению коронера, Хэнк Дойчендорф повесился в шкафу. Когда медики приехали по вызову, спасти актера уже было невозможно – он был мертв в течение некоторого времени. Дойчендорф имел длительную историю депрессии, у него было диагностировано «шизоаффективное расстройство».
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