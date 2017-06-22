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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Хьюстоне загорелся реактивный самолет F-16, пилот катапультировался
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В Хьюстоне загорелся реактивный самолет F-16, пилот катапультировался


В Хьюстоне загорелся реактивный самолет F-16, пилот катапультировался
Фото: AmericaRU.com
Представители аэропорта Эллингтона в Хьюстоне сообщают, что на взлете загорелся истребитель F-16, пилот успел катапультироваться.

Департамент пожарной охраны Хьюстона заявляет, что команда спасателей была отправлена для тушения упавшего реактивного самолета в среду утром.

Пилот был доставлен в больницу для проверки состояния, он получил незначительные травмы.

Авария произошла в аэропорту Эллингтона, где базируется подразделение Национальной гвардии штата Техас. Представитель аэропорта Билл Бегли говорит, что инцидент произошел, когда самолет взлетал. Поскольку вооружение самолета находилось в боевой готовности, базу временно эвакуировали из соображений предосторожности. Через 6 часов база вновь заработала.

Никакой опасности для местных жителей крушение самолета не представляло.
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