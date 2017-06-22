В Хьюстоне загорелся реактивный самолет F-16, пилот катапультировался

22 июня 2017 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114975

Представители аэропорта Эллингтона в Хьюстоне сообщают, что на взлете загорелся истребитель F-16, пилот успел катапультироваться.Департамент пожарной охраны Хьюстона заявляет, что команда спасателей была отправлена для тушения упавшего реактивного самолета в среду утром.Пилот был доставлен в больницу для проверки состояния, он получил незначительные травмы.Авария произошла в аэропорту Эллингтона, где базируется подразделение Национальной гвардии штата Техас. Представитель аэропорта Билл Бегли говорит, что инцидент произошел, когда самолет взлетал. Поскольку вооружение самолета находилось в боевой готовности, базу временно эвакуировали из соображений предосторожности. Через 6 часов база вновь заработала.Никакой опасности для местных жителей крушение самолета не представляло.