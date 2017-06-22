Половина американских подростков имеют первый секс до 19 лет

Фото: AmericaRU.com
ЦКЗ отслеживает сексуальное поведение подростков в возрасте от 15 до 19 лет с начала 80-х годов. Последний отчет охватил данные 4 134 подростков с 2011 по 2015 год. За это время 42% девушек и 44% парней сообщили, что имели половые контакты по крайней мере один раз. Это на 1% меньше для женщин и на 2% больше для мужчин, чем четырьмя годами ранее.
За последние годы также продолжает расти использование противозачаточных средств. Порядка 90% девочек-тинейджеров применяют контрацептивы, мальчиков – 95%. В конце 80-х их количество составляло 80% и 84% соответственно. Чаще всего используются презервативы и противозачаточные таблетки.
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