Половина американских подростков имеют первый секс до 19 лет

22 июня 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Согласно последнему докладу Национального обзора роста семьи, который находится под управлением Центров по контролю и профилактике заболеваний США, американские подростковые сексуальные привычки и использование противозачаточных средств мало изменились за последнее десятилетие.ЦКЗ отслеживает сексуальное поведение подростков в возрасте от 15 до 19 лет с начала 80-х годов. Последний отчет охватил данные 4 134 подростков с 2011 по 2015 год. За это время 42% девушек и 44% парней сообщили, что имели половые контакты по крайней мере один раз. Это на 1% меньше для женщин и на 2% больше для мужчин, чем четырьмя годами ранее.За последние годы также продолжает расти использование противозачаточных средств. Порядка 90% девочек-тинейджеров применяют контрацептивы, мальчиков – 95%. В конце 80-х их количество составляло 80% и 84% соответственно. Чаще всего используются презервативы и противозачаточные таблетки.