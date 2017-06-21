Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:02 am | Чикаго 10:02 am | Сан-Франциско 8:02 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровье200 ученых требуют ограничить использование антимикробных химических веществ в мыле и шампуне
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

200 ученых требуют ограничить использование антимикробных химических веществ в мыле и шампуне


200 ученых требуют ограничить использование антимикробных химических веществ в мыле и шампуне
Фото: AmericaRU.com
В конце прошлого года управление по контролю над продуктами и лекарствами США запретило 19 химических веществ, которые добавляются в моющие средства и продукты гигиены. Теперь группа из 200 ученых и медиков призывает американских чиновников и международное сообщество запретить использование антимикробных химикатов.

Многие потребители не знают, что эти ингредиенты все еще широко используются в других продуктах личной гигиены. Речь идет о триклозане и триклокарбане. Исследования показывают, что оба вещества имеют потенциальный вред.

В заявлении, опубликованном в журнале Environmental Health Perspectives, эксперты заявили, что химические ингредиенты, которые используются на протяжении десятилетий, должны добавляться только после того, как будет доказана их полная безопасность. Сейчас же анализы показывают, что они больше вредны, чем полезны.

Эти два химических вещества сохраняются в окружающей среде и могут быть токсичными для живых организмов. Также есть беспокойство, что они могут способствовать развитию резистентности у микроорганизмов и появлению «супербактерий».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114971
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus