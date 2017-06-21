200 ученых требуют ограничить использование антимикробных химических веществ в мыле и шампуне

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Многие потребители не знают, что эти ингредиенты все еще широко используются в других продуктах личной гигиены. Речь идет о триклозане и триклокарбане. Исследования показывают, что оба вещества имеют потенциальный вред.
В заявлении, опубликованном в журнале Environmental Health Perspectives, эксперты заявили, что химические ингредиенты, которые используются на протяжении десятилетий, должны добавляться только после того, как будет доказана их полная безопасность. Сейчас же анализы показывают, что они больше вредны, чем полезны.
Эти два химических вещества сохраняются в окружающей среде и могут быть токсичными для живых организмов. Также есть беспокойство, что они могут способствовать развитию резистентности у микроорганизмов и появлению «супербактерий».
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