Чем старше мужчины, тем умнее сыновья

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Возраст матери не имеет никакого влияния, а развитие дочерей также не зависит от возраста отца. Это влияет только на сыновей, говорят ученые университета Шеффилда.
Они отмечают, что более позднее отцовство может означать, что мы направляемся к «обществу гениев», способному решать мировые проблемы. Исследователи из Королевского колледжа Лондона оценили развитие 15 000 близнецов и влияние возраста отцов на IQ ребенка.
Оказалось, что папы гиков оказались более взрослыми. Зрелые мужчины могут дать детям лучшее образование и поощрять их лучшие черты, опираясь на жизненный опыт.
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