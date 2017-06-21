Чем старше мужчины, тем умнее сыновья

21 июня 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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Мужчины, которые заводят детей в более позднем возрасте, становятся отцами более умных сыновей. Тогда дети становятся более яркими, сфокусированными и менее обеспокоенными. В общем, они имеет более высокий уровень «индекса гиков», показало новое исследование.Возраст матери не имеет никакого влияния, а развитие дочерей также не зависит от возраста отца. Это влияет только на сыновей, говорят ученые университета Шеффилда.Они отмечают, что более позднее отцовство может означать, что мы направляемся к «обществу гениев», способному решать мировые проблемы. Исследователи из Королевского колледжа Лондона оценили развитие 15 000 близнецов и влияние возраста отцов на IQ ребенка.Оказалось, что папы гиков оказались более взрослыми. Зрелые мужчины могут дать детям лучшее образование и поощрять их лучшие черты, опираясь на жизненный опыт.