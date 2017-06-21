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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПроблемы в семье? Помогут фотографии щенков
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Проблемы в семье? Помогут фотографии щенков


Проблемы в семье? Помогут фотографии щенков
Фото: AmericaRU.com
Если у вас сложились напряженные отношения с супругом? Чтобы преодолеть ссору, стоит использовать необычных подход. Ученые советуют использовать фотографии очаровательных щенков, чтобы снять напряжение.

Новое исследование показывает, что взгляд на изображения милых щенков может помочь улучшить настроение в семье. Команда ученых во главе с Джеймсом Макналти (James McNulty) из отдела психологии университета штата Флорида проверила гипотезу, что изменение мыслей о супруге может улучшить отношения. Примечательно, что такие чувства могут возникнуть с чем-то, не связанным с поведением партнера.

Для анализа, результаты которого были опубликованы Psychological Science, команда попросила 144 супружеских пары смотреть поток изображений один раз в три дня в течение шести недель. Части людей показывали, кроме фото партнера, снимки мужей со щенками. Эта группа показала более позитивные реакции в течение эксперимента.

«На самом деле я был немного удивлен, что это сработало», - сказал Макналти в своем заявлении.
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