Тепловые волны, убивающие Землю, ухудшаются

21 июня 2017 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114965

Новое исследование показывает, что убийственная жара на планете ухудшается. Волны тепла, подобные тем, которые сейчас поджаривают американский запад, создавая засуху и пожары, усиливаются и представляют большую угрозу, чем считалось ранее.Аномальная жара будет расти и становиться более частным явлением, говорят эксперты Гавайского университета. В будущем места, куда будет приходить такая жара, будут отмечены большим количеством смертей, потому что люди не приспособлены к таким температурам.Группа исследователей оценила 1949 тепловых волн по всему миру с 1980 года, чтобы определить тенденции будущего. Они обнаружили, что почти каждый третий человек переживает 20 дней в году, когда тепло достигает смертельных уровней. До конца века каждый 3-4 человек в мире будет переживать мощную жару, поскольку глобальное потепление не прекращается.«Соединенные Штаты будут гореть», - отмечает Камило Мора (Camilo Mora) из Гавайского университета, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.В прошлом году 22 страны попали в категорию самых жарких регионов на планете. Мора и его коллеги создали интерактивную глобальную карту тепловых волн. Они использовали компьютерные модели, чтобы определить, насколько часто будут возникать сценарии аномальной жары. Карта показывает, что по всему востоку Соединенных Штатов будет значительное количество дней жары. Еще более высокие цифры прогнозируются для Юго-Восточной Америки, большей части Центральной и Южной Америки и других регионов планеты.