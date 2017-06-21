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Главная страница → Раздел: ПрогрессСтивен Хокинг призывает вернуться на Луну, пока еще есть время
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Стивен Хокинг призывает вернуться на Луну, пока еще есть время


Стивен Хокинг призывает вернуться на Луну, пока еще есть время
Фото: AmericaRU.com
Знаменитый физик Стивен Хокинг (Stephen Hawking) считает, что люди опоздали с возвращением на Луну. Он призывает изучать спутник Земли, «пока еще время Земли не сочтено».

Выступая во вторник на фестивале Starmus, астрофизик вновь выступил с пророческой речью, в которой он предсказывает конец Земли и призывает покинуть планету не позднее, чем через 500 лет. В связи с этим он считает, что астронавтам нужно изучать Луну, пока не поздно. «У нас заканчивается пространство, и единственным местом, куда мы можем отправиться, станут другие миры. Пришло время исследовать другие солнечные системы, - заявил Стивен Хокинг. - Распространение может быть единственным, что спасет нас от нас самих. Я убежден, что людям нужно покинуть Землю».
План Хокинга амбициозен: страны должны сотрудничать, чтобы построить лунную колонию в течение 30 лет.

Астронавты в последний раз летали на Луну в 1972 году - в том же году, когда «Rocket Man» Элтона Джона дебютировал на виниле. Последний лунный посетитель Юджин Чернан умер в январе.
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