Tyson Foods вводит новые методы гуманного умерщвления кур

21 июня 2017 года, 17:35

Фото: AmericaRU.com

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Один из крупнейших американских производителей мясных продуктов Tyson Foods начинает использовать камеры и другие средства в рамках введения новых методов убоя птицы без жестокости.На птицефабриках компании выращивают по 300 тысяч цыплят на каждой. Когда птицам исполняется 33 дня, их отправляют на перерабатывающий завод для убоя.Tyson Foods заявляет, что начинает вводить более гуманные способы умерщвления птиц, а также использовать стороннюю компанию для мониторинга видео с заводов.В прошлом месяце завод по производству мяса в Спрингфилде, штат Арканзас, стал первым местом проверки новой инициативы. «Мы хотим узнать о возможностях и проблемах, с которыми мы сталкиваемся, - говорят представители компании. – В случае нарушений меры будут предприниматься немедленно».В прошлом месяце 10 работников Tyson Foods было уволены, когда камеры зафиксировали их жестокое отношение к курам в процессе убоя. Защитники природы требуют введения новых мер в работе компании.