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В сети появилось видео, как два слона вытаскивают слоненка из бассейна


В сети появилось видео, как два слона вытаскивают слоненка из бассейна
Фото: AmericaRU.com
В интернете стало вирусным видео из зоопарка Сеула Гранд-Парк. Камеры поймали момент, как два взрослых слона помогают выбраться из бассейна слоненку.

Детеныш играл в воде рядом с одним из взрослых слонов. В какой-то момент слоненок провалился в глубокую часть бассейна и начал тонуть. Он безуспешно пытался плыть, но у него не выходило. Взрослые особи стали помогать ему выбраться. Второй слон бросился помогать первому спасти малыша.

Вместе они направили детеныша к краю бассейна и вытолкнули его своими телами В конце концов, слоненок выбрался на твердый грунт. Служители зоопарка отмечают, что ни одно животное не пострадало.
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