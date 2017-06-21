Теперь можно создавать общие плейлисты Spotify с друзьями через Facebook Messenger

Фото: AmericaRU.com
Групповые плейлисты для Messenger используют существующее расширение Spotify Chat, созданное для приложения Facebook. Теперь пользователи могут не только делиться своими плейлистами с друзьями, но и позволять другим добавлять свои песни по выбору. Обе компании впервые упростили пользователям совместное использование Spotify-треков через Messenger в начале прошлого года. Новая функция расширяет возможности.
Вашим друзьям не нужно даже быть подписчиком Spotify, чтобы добавить новые треки в общий список - они могут выбирать песни через Messenger. Это подходит для поездок и вечеринок.
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