Дэниел Дэй-Льюис бросает актерство

Фото: AmericaRU.com
Шестидесятилетний актер, сыгравший множество ролей, включая президентов, писателей и лидеров, завершает свой путь, который длился около 40 лет. На экраны выйдет последний фильм с его участием - премьера намечена на декабрь этого года. Также в планах актера – принять участие в промо-туре фильма, а затем он собирается полностью оставить актерство.
Представитель Дэй-Льюиса Лесли Дарт подтверждает его намерения: «Он больше не будет работать актером. Он очень благодарен всем своим коллегам и зрителям за многолетнюю поддержку. Это личное решение, и ни он, ни его представители не сделают никаких дальнейших комментариев по этому вопросу».
Дэй-Льюис - единственный актер-мужчина, который когда-либо выигрывал три « Оскара» в своей категории. Он получил награды за фильмы «Нефть», «Линкольн» и «Моя левая нога». Также он был номинирован за «Банды Нью-Йорка» и «Во имя Отца».
День-Льюис, сын поэта Сесила Дей-Льюис и актрисы Джилл Балкон, дебютировал на экране в возрасте 14 лет. У него есть трое детей, он женат на писательнице и режиссере Ребекке Миллер.
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