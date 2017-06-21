Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:01 am | Чикаго 7:01 am | Сан-Франциско 5:01 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДэниел Дэй-Льюис бросает актерство
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Дэниел Дэй-Льюис бросает актерство


Дэниел Дэй-Льюис бросает актерство
Фото: AmericaRU.com
Трехкратный победитель «Оскара» Дэниел Дей-Льюис (Daniel Day-Lewis), широко известный как один из выдающихся актеров своего поколения, решил завершить актерскую карьеру.

Шестидесятилетний актер, сыгравший множество ролей, включая президентов, писателей и лидеров, завершает свой путь, который длился около 40 лет. На экраны выйдет последний фильм с его участием - премьера намечена на декабрь этого года. Также в планах актера – принять участие в промо-туре фильма, а затем он собирается полностью оставить актерство.

Представитель Дэй-Льюиса Лесли Дарт подтверждает его намерения: «Он больше не будет работать актером. Он очень благодарен всем своим коллегам и зрителям за многолетнюю поддержку. Это личное решение, и ни он, ни его представители не сделают никаких дальнейших комментариев по этому вопросу».

Дэй-Льюис - единственный актер-мужчина, который когда-либо выигрывал три « Оскара» в своей категории. Он получил награды за фильмы «Нефть», «Линкольн» и «Моя левая нога». Также он был номинирован за «Банды Нью-Йорка» и «Во имя Отца».
День-Льюис, сын поэта Сесила Дей-Льюис и актрисы Джилл Балкон, дебютировал на экране в возрасте 14 лет. У него есть трое детей, он женат на писательнице и режиссере Ребекке Миллер.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114955
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus