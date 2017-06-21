Дэниел Дэй-Льюис бросает актерство

21 июня 2017 года, 16:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114955

Трехкратный победитель «Оскара» Дэниел Дей-Льюис (Daniel Day-Lewis), широко известный как один из выдающихся актеров своего поколения, решил завершить актерскую карьеру.Шестидесятилетний актер, сыгравший множество ролей, включая президентов, писателей и лидеров, завершает свой путь, который длился около 40 лет. На экраны выйдет последний фильм с его участием - премьера намечена на декабрь этого года. Также в планах актера – принять участие в промо-туре фильма, а затем он собирается полностью оставить актерство.Представитель Дэй-Льюиса Лесли Дарт подтверждает его намерения: «Он больше не будет работать актером. Он очень благодарен всем своим коллегам и зрителям за многолетнюю поддержку. Это личное решение, и ни он, ни его представители не сделают никаких дальнейших комментариев по этому вопросу».Дэй-Льюис - единственный актер-мужчина, который когда-либо выигрывал три « Оскара» в своей категории. Он получил награды за фильмы «Нефть», «Линкольн» и «Моя левая нога». Также он был номинирован за «Банды Нью-Йорка» и «Во имя Отца».День-Льюис, сын поэта Сесила Дей-Льюис и актрисы Джилл Балкон, дебютировал на экране в возрасте 14 лет. У него есть трое детей, он женат на писательнице и режиссере Ребекке Миллер.