Радиоведущий Пенсильвании уволился после того, как ему приказали не критиковать Трамп

21 июня 2017 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

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Радиоведущий Брюс Бонд (Bruce Bond) из Пенсильвании ушел с работы после того, как руководство приказало ему не критиковать Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).Брюс Бонд быд ведущим ток-шоу, которое транслируется субботу на WTPA-FM в центральной Пенсильвании. Он ушел с работы, отказавшись следовать приказу руководства. Бонд заявил, что, по его мнению, у него нет выбора после получения директивы от одного из его боссов.«Это была не моя идея - обсуждать политику, но невозможно избежать темы, когда Трамп делает 3-часовое ток-шоу, - заявил Бонд в интервью Philly.com во вторник. «То, что мои боссы подвергают меня цензуре и не позволяют говорить об этом, смешно».Ранее Бонд получил официальное уведомление от генерального директора станции Тима Майклса о том, что политика редакции запрещает «говорить неуважительно о Президенте». Майклс написал, что действия Бонда привели к гневу слушателей и угрожают бойкоту для станции.