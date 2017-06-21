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Главная страница → Раздел: События/СкандалыРадиоведущий Пенсильвании уволился после того, как ему приказали не критиковать Трамп
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Радиоведущий Пенсильвании уволился после того, как ему приказали не критиковать Трамп


Радиоведущий Пенсильвании уволился после того, как ему приказали не критиковать Трамп
Фото: AmericaRU.com
Радиоведущий Брюс Бонд (Bruce Bond) из Пенсильвании ушел с работы после того, как руководство приказало ему не критиковать Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Брюс Бонд быд ведущим ток-шоу, которое транслируется субботу на WTPA-FM в центральной Пенсильвании. Он ушел с работы, отказавшись следовать приказу руководства. Бонд заявил, что, по его мнению, у него нет выбора после получения директивы от одного из его боссов.

«Это была не моя идея - обсуждать политику, но невозможно избежать темы, когда Трамп делает 3-часовое ток-шоу, - заявил Бонд в интервью Philly.com во вторник. «То, что мои боссы подвергают меня цензуре и не позволяют говорить об этом, смешно».

Ранее Бонд получил официальное уведомление от генерального директора станции Тима Майклса о том, что политика редакции запрещает «говорить неуважительно о Президенте». Майклс написал, что действия Бонда привели к гневу слушателей и угрожают бойкоту для станции.
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