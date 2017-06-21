Семья девочки-подростка, которая умерла от амебы, поедающей мозг, подал в суд на парк

Фото: AmericaRU.com
В понедельник семья 18-летней Лорен Зейтц (Lauren Seitz) подала федеральный иск в Колумбусе, штат Огайо, против Национального центра воды в Шарлотте, Северная Каролина. Девушка умерла в июне 2016 года от менингоэнцефалита, болезни, вызванной амебой Naegleria fowleri. В иске говорится, что Зейтц заразилась, когда упала за борт во время рафтинга в парке.
Кроме того, в судебных документах утверждается, что центр не смог правильно хлорировать воду, отрегулировать температуру и не предупредил посетителей о возможной опасности. Семья требует выплатить ей компенсацию в размере более 1 миллиона долларов.
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