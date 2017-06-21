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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСемья девочки-подростка, которая умерла от амебы, поедающей мозг, подал в суд на парк
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Семья девочки-подростка, которая умерла от амебы, поедающей мозг, подал в суд на парк


Семья девочки-подростка, которая умерла от амебы, поедающей мозг, подал в суд на парк
Фото: AmericaRU.com
Семья девочки из Огайо, которая умерла после заражения амебой, поедающей мозг, подала в суд на парк отдыха в Северной Каролине.

В понедельник семья 18-летней Лорен Зейтц (Lauren Seitz) подала федеральный иск в Колумбусе, штат Огайо, против Национального центра воды в Шарлотте, Северная Каролина. Девушка умерла в июне 2016 года от менингоэнцефалита, болезни, вызванной амебой Naegleria fowleri. В иске говорится, что Зейтц заразилась, когда упала за борт во время рафтинга в парке.

Кроме того, в судебных документах утверждается, что центр не смог правильно хлорировать воду, отрегулировать температуру и не предупредил посетителей о возможной опасности. Семья требует выплатить ей компенсацию в размере более 1 миллиона долларов.
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